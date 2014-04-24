Через заворушення на Донеччині закривають школи і дитсадки

У м. Артемівськ Донецької області тимчасово припинені заняття в школах і дитсадках.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Юрій Соловйов, 11 шкіл і 15 дитячих садків міста призупинили заняття до покращення ситуації в місті.

«Приблизно 5,5 тисяч дітей сьогодні змушені були залишитися вдома. І як будуть розвиватися події, невідомо», - сказав він.

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Соловйов також зазначив, що департаментом освіти розглянуто варіанти, щоб не зірвати навчальний процес у школах.

«На всі випадки ми підготувалися, ми будемо працювати і за рахунок ущільнення матеріалу, і за рахунок дистанційної освіти, і, якщо на те буде воля, у тому числі і батьків, попрацюємо і в суботу», - сказав Соловйов.

У той же час в облдержадміністрації констатували, що в інших містах і районах області навчальний процес проходить у звичайному режимі. Так, незважаючи на складну ситуацію в містах Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь і Горлівка, школярі та студенти з ранку 24 приступили до навчання.

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Також припинені заняття в школах у Слов'янському районі Донецької області - через загострення ситуації, що викликане перестрілками й різними військовими діями.

«На жаль, через загострення ситуації в Слов'янському районі у низці сіл в школах, де батьки змогли забрати дітей, - забрали по домівках, за інших дітей педагогічні колективи взяли на себе відповідальність, і це наш борг і обов'язок, і ізолювали дітей у школах, тобто проводять заняття з дітьми всередині шкіл», - сказав Соловйов.

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Крім того, він зазначив, що в самому місті Слов'янську вже з цього понеділка, тобто з 21 квітня, загальноосвітні школи відновили роботу, і протягом тижня простежувалася тенденція до підвищення відвідуваності учнями навчальних закладів.

Начальник Департаменту повідомив, що 21 квітня відвідуваність в школі учнями була близько 60%, 23 квітня - вже 76% і сьогодні в школи прийшли близько 80% дітей. Але, при цьому, Соловйов підкреслив, що поки невідомо, як позначаться нинішні події в Слов'янському районі на роботі шкіл міста Слов'янська.