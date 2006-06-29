Мати втопила у криниці свою 3-місячну дитину

На Тернопільщині 25-річна жінка втопила свою 3-місячну дитину.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар обласного прокурора Леся ДОЛІШНА, жінка після пологів захворіла на післяродовий психоз і перебувала на стаціонарному лікуванні у психоневрологічному диспансері. За кілька днів до трагедії її виписали з лікарні, однак члени сім’ї намагалися завжди бути поруч із молодою матір’ю. Та в момент трагедії мати жінки пішла у магазин неподалік, а коли повернулася, то не побачила ні доньки, ні внучки. 25-річну жінку знайшли аж через чотири години, вона ховалася від людей у копиці сіна. Від неї і довідалися, що вона опустила дитину в криницю.

Зараз районна прокуратура проводить перевірку за даним фактом. Разом з тим в обласній прокуратурі повідомили, що кримінальну справу проти жінки не порушуватимуть, оскільки вона психічно неврівноважена. Зараз її знову направили на лікування.