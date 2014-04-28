У Криму знайшли чотири обгорілі жіночі тіла

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

46-річна господиня будинку та її 12-річна донька, а також 44-річна жінка та її 16-річна донька, які приїхали в гості, виявлені мертвими в селі Героїчне Сакського району 27 квітня.

Читайте такожКрим перетворюється на зону беззаконня – МЗС України«Після локалізації займання знайдено тіла з численними проникаючими колото-різаними ранами. За результатами огляду місця події слідчі встановили, що пожежа в житловому будинку сталася в результаті підпалу», - говориться у прес-релізі.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 29-річний Артур Т., який з лютого мешкав у будинку 46-річної жінки. Його оголошено в розшук.