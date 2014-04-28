В Києві 1 травня відбудеться Марш «Справедливість»

1 травня о 10.00 в Києві розпочнеться Марш «Справедливість» Блоку лівих сил України , на якому буде висунено 7 політичних і 7 економічних вимог до Уряду.

Представники політичних партій, громадських організацій та люди лівих поглядів, що поділяють принципи соціальної справедливості, закликають всіх 1 травня вийти разом з ними на першотравневу демонстрацію з вимогами:

- На 30% підвищити зарплати та пенсії;

- Відмінити пенсійну реформу;

- Зупинити зростання цін;

- Відмінити необґрунтовано підвищені комунальні тарифи;

- Зменшити податки на малий та середній бізнеси;

- Ввести прогресивне оподаткування на прибуток великих корпорацій;

- Враховуючи кризу, ввести піврічний мораторій на повернення споживчих кредитів.

Під тиском людей, які, об’єднавшись вийдуть на вулицю, Уряд почне рахуватися не лише з думкою МВФ, а й враховувати вимоги своїх громадян!

Ініціатори демонстрації : Соціалістична партія України, НПО "Студентський патруль Києва", Соціал-демократична партія України, партія «Соціалістична Україна», ГО «Спека», «СМС», громадськість Києва

Початок Маршу : 1 травня о 10 00 біля метро «Арсенальна» .

Маршрут : від метро «Аресенальна» до будинку Уряду .

Акредитація для ЗМІ та додаткова інформація: моб. 067 279 86 55.