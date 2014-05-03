У Донецьку озброєні чоловіки викрали із автосалону 17 автомобілів
14:48, 03 травня 2014Суспільство
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У Донецьку невідомі чоловіки у камуфляжній формі та масках зайшли на територію одного із автосалонів і викрали 17 автомобілів.
З автосалону викрали нові автомобілі / freelance.ru
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, погрожуючи зброєю працівникам автосалону, вони заволоділи 17 автомобілями та поїхали в них у невідомому напрямку.
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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
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