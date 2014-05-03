У Донецьку озброєні чоловіки викрали із автосалону 17 автомобілів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, погрожуючи зброєю працівникам автосалону, вони заволоділи 17 автомобілями та поїхали в них у невідомому напрямку.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.