Пугачову госпіталізували в кардіологічну клініку

Російська співачка Алла Пугачова пройшла обстеження в кардіологічній клініці. Лікарі виявили у Алли Борисівни проблеми з судинами серця. Настільки серйозні, що співачку довелося госпіталізувати в кардіологічну клініку.

Медики побоювалися, що тромб, здатний відірватися в будь-яку секунду, може призвести до непоправних наслідків. 57-річній примадонні зараз так важко, як ніколи ще в її житті. Дізнавшись про свою хворобу, народна улюбленицяа звернулася за допомогою до найкращого кардіолога Росії знаменитого Лео Бокерія.

Серце турбує Аллу Борисівну вже декілька років. Позначився скажений ритм життя: нескінченні гастролі, зйомки, концерти. Примадонна постійно була в роз`їздах і не завжди знаходила час відпочити і звернутися до лікарів за консультацією. Після розлучення з Кіркоровим болі в серці стали частішими. Лише коли терпіти їх вже не було сил, Алла Борисівна звернулася в одну з клінік столиці, де співачці зробили електрокардіограму. Її результати підтвердили, що у співачки нелади з серцем. І що давно пора було підлікуватися.

Спочатку Пугачова не могла вирішити, кому ж довірити своє втомлене серце - російським чи зарубіжним лікарям. Спочатку зупинилася на клініці в Швейцарії, де, на думку примадонни, їй могли надати найкваліфікованішу допомогу за необхідну суму, повідомляє газета "Життя". Але рідним вдалося переконати співачку, що вітчизняні фахівці-кардіологи нітрохи не поступаються зарубіжним. І порекомендували головного кардіолога країни - директора Центру серцево-судинної хірургії імені Бакулєва, на чиєму рахунку сотні врятованих життів.

З Лео Антоновичем Алла Борисівна часто зустрічається на засіданнях Громадської Палати. Бокерія призначив примадонні коронарографію. За допомогою цієї процедури доктор планував з`ясувати прохідність артерій серця примадонни.

Після деяких коливань Алла Борисівна лягла на обстеження в знамениту клініку. У лікарню Пугачова приїхала на своєму «мерседесі» в другій половині дня. Охоронець допоміг співачці донести пакети з речами. Примадонну поклали в прекрасну палату з холодильником, телевізором і окремою ванною кімнатою. Гарячу їжу співачці з бдому привозив водій - три-чотири рази на день.

Перебування Пугачової в стінах клініки трималося в суворій таємниці. У перший день Аллі Борисівні зробили необхідні аналізи крові і ехокардіографію.

Cru.ru