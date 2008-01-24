Експерти прогнозують зниження цін на пальне

Вартість нафтопродуктів в Україні протягом найближчих тижнів знизиться, прогнозує президент ТОВ «ТНК-ВР Комерс» Сергій ЛІЗУНОВ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті громадських комунікацій ТОВ «ТНК-ВР Комерс», за словами С.ЛІЗУНОВА, з початку цього року на міжнародних ринках сталося різке падіння вартості пального на рівні 7-11%, що, безумовно, позначиться на цінах українського нафторинку.

«Це додаткове підтвердження того, що Україна інтегрована в світовий ринок, і схильна до його впливу, як при подорожчанні пального, так і при його здешевленні. За декілька тижнів, коли будуть продані залишки дорогих нафтопродуктів, і «запрацюють» нові імпортні контракти, вартість бензину і дизельного пального в Україні впаде. Зниження може скласти 6-7% в опті і до 5% в роздрібі», - заявив С.ЛІЗУНОВ.

Топ-менеджер зазначив, що 50% бензину А-95 і дизпального, поставленого на внутрішній ринок у січні 2008 року, мають іноземне походження.

«Ціна нафтопродуктів в Україні орієнтована на зовнішні майданчики, і в умовах вільного ринку це єдиний об`єктивний і ефективний спосіб ціноутворення. Він абсолютно прозорий і не залежить ані від вартості сировини для вітчизняних НПЗ, ані від російського експортного мита», - підкреслив С.ЛІЗУНОВ.

Довідка УНІАН. Ємність ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. Щорічно Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному об`ємі споживання складають 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, решта поставляється нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії тощо.

На сьогодні два (Херсонський і Одеський) з шести українських нафтопереробних заводів знаходяться на реконструкції.