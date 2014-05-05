Міносвіти готує постанову про визнання західних дипломів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

Читайте такожМіносвіти: Атестати для кримських випускників надруковані та доставлені на півострів"Ми готуємо нову постанову уряду про визнання західних дипломів... Коли люди навчаються на Заході, отримують там наукові ступені, вчені звання і повертаються назад, і завжди вони мали проблеми з визнанням їх дипломів тут... Наша ідея є такою, що університети зможуть визнавати дипломи 100 кращих університетів світу", - пояснив міністр.