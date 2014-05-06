Українські історики не хочуть, аби День Перемоги "приватизували" проросійські політики

Українські історики закликають не спекулювати на темі перемоги у Другій світовій війні, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30, передає ТСН.ua.

Вони відзначають, що свято перемоги намагаються монополізувати прорадянські та проросійські політики. Учені нагадують, що кожен п'ятий із загиблих на фронтах війни був українцем і ця війна стала для України не меншою трагедією, ніж для Росії.

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Українці зазнали мільйонних утрат і серед мирного населення, бо саме територія України стала головним плацдармом більшості боїв. Втрати цивільних і військових громадян Україні у цій війні оцінюються від 8 до 10 мільйонів громадян.

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Історики переконані, що перемога над нацизмом без українців і без України була б неможливою.

Нагадаємо, що в Україні замість дискредитованої стрічки впроваджується новий символ 9 травня.