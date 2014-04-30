У Миколаєві СБУ викрила групу диверсантів, які планували здійснити вибух під час покладання ветеранами квітів у День Перемоги

У Миколаївській області Служба безпеки України викрила і припинила злочинну діяльність групи осіб, які готувалися вчинити під час заходів до Дня Перемоги диверсійні акції, спрямовані на ескалацію ситуації в регіоні.

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Зокрема, зловмисники планували здійснити вибух під час покладання ветеранами квітів до монументу Великої Вітчизняної війни в обласному центрі.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у Харкові міліція затримала сепаратистів із вибуховими пакетами, битами та "коктейлями Молотова"