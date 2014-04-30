У Миколаєві СБУ викрила групу диверсантів, які планували здійснити вибух під час покладання ветеранами квітів у День Перемоги
12:50, 30 квітня 2014Політика
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Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.
Зловмисники планували здійснити вибух під час покладання ветеранами квітів до монументу Великої Вітчизняної війни
У Миколаївській області Служба безпеки України викрила і припинила злочинну діяльність групи осіб, які готувалися вчинити під час заходів до Дня Перемоги диверсійні акції, спрямовані на ескалацію ситуації в регіоні.
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Зокрема, зловмисники планували здійснити вибух під час покладання ветеранами квітів до монументу Великої Вітчизняної війни в обласному центрі.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у Харкові міліція затримала сепаратистів із вибуховими пакетами, битами та "коктейлями Молотова"
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