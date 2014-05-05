Цьогоріч в Україні вперше в День Перемоги використають європейський символ - червоний мак

8-9 травня у Києві пройдуть заходи до річниці завершення Другої світової війни у Європі та перемоги над нацизмом.

Цьогоріч вперше у Києві на офіційних заходах буде вжито європейську символіку пам’яті полеглих у війні - червоний мак. Ідея та графічне втілення стало результатом співпраці Українського інституту національної пам’яті та Національної телекомпанії України, повідомили УНІАН у прес-службі УІНП.

«Пропонуємо новий символ як виявив нашої поваги до тих, хто знищив нацизм. Це буде червоний мак - символ європейський та український. У наших піснях йдеться, що маки зацвітають там, де пролилася козацька кров», - зазначив директор УІНП Володимир В’ятрович.

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Гендиректор НТКУ Зураб Аласанія додав: «День пам’яті, день капітуляції нацистської Німеччини. Треба було як символ щось знакове, що символізувало би не свято, яким війна не може бути за визначенням, а пам’ять та скорботу».

Графічне втілення-алюзія з одного боку червоного маку, з іншого - кривавого сліду від кулі, передає глибину смислу війни, розповідає про страждання, про смерть, про героїзм, про мільйони загиблих - найголовніше, що є у війні, підкреслили в УІНП.

Біля символу логотип містить гасло «Ніколи знову», адже саме в наших руках не допустити повторення жахіть війни, та роки воєнного лихоліття: 1939-1945, зазначається в повідомленні.

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«Друга світова війна була більшою, ніж Велика Вітчизняна. Зокрема, для України. Для України війна почалася в 1939 році, а не в 1941-му", - вважає харківських дизайнер, автор логотипу Сергій Мішакін.

Офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни у Європі та перемоги над нацизмом цьогоріч пройдуть 8 і 9 травня. Зокрема, разом із Європою та світом Україна розпочне вшанування загиблих 8 травня - у день підписання капітуляції нацистською Німеччиною і продовжить традиційно 9 травня.

Зокрема, 8 травня запланована символічна подія «Перша хвилина миру». Як відомо, капітуляція Німеччини була підписана саме 8 травня пізно ввечері. Формально саме в цей день завершилася війна у Європі. Таким чином цього року Україна розширяє відзначення пам’яті про війну, яка ніколи знову не повинна повторитися, йдеться в повідомленні.

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Організація заходів 8 травня також дозволить провести частину святкувань у єдності із іншими країнами антигітлерівської коаліції: Британією, Францією, США.

9 травня на День перемоги пам’ять полеглих у боротьбі з нацизмом вшановуватимуть у Парку вічної слави та на Софійській площі.

Український інституту національної пам’яті закликає медіа та громадськість використовувати червоний мак як український символ традиційних відзначень перемоги над нацизмом та завершення Другої світової війни Європі.