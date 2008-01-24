Шевченківський район Києва у 2008 році витратить на освіту 300 мільйонів

Шевченківський район Києва витратить на розвиток освіти й позашкільного виховання у 2008 році понад 300 млн. грн., що майже вдвічі перевищує відповідні бюджетні показники минулого року.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної політики Шевченківської районної у м.Києві раді, про це на зустрічі з директорами шкіл повідомив голова Шевченківського району Віктор ПИЛИПИШИН.

Зокрема, основна частина видатків піде на капітальний ремонт та технічне оснащення навчальних закладів. Наприклад, заплановано поміняти вікна й двері в усіх без винятку навчальних закладах. Також планується будівництво чотирьох центрів позашкільної освіти. Як очікується, спрямування додаткових засобів та кількість коштів, які отримають школи на різні потреби, будуть визначатися батьками.

"Районна влада протягом наступних п’яти років планує реалізувати ряд проектів, які забезпечать належні умови для виховання наших дітей”, - наголосив В.ПИЛИПИШИН, водночас зазначивши, що для їх реалізації потрібні серйозні кошти. Тому, за його словами, з кожним роком бюджет освіти зростатиме.

У повідомленні зазначається, що на сьогодні Шевченківський район налічує близько 100 освітніх установ, де навчається 30,3 тис. дітей. До 2012 року планується відремонтувати усі навчальні заклади району та побудувати 14 центрів позашкільної освіти.