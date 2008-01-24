”Ніякого групового самогубства в Донецькій виправній колонії не було”

У Донецькому облуправлінні виконання покарань заперечують факт здійснення спроби групового самогубства в колонії № 124.

Як заявив начальник управління соціальної і виховної роботи УВП Михайло МАТАНГІН, "це дурість найповніша".

"Нічого подібного не було. Ми не знаємо, хто поширює ці чутки", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про спробу самогубства трьох ув’язнених.

Водночас, адвокат Сергій САЛОВ, якого ув’язнені вимагали доставити до них, заявив, що спроба самогубства була здійснена близько 17.00 на території міжобласної лікарні Донецької виправної колонії № 124, де проходять лікування ув’язнені.

За словами С.САЛОВА, на території колонії "голосно грає духовий оркестр, а коли він замовкає, чутно несамовиті крики".