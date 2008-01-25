У центральній лікарні Донецька відкрилося відділення гемодіалізу

У центральній міській клінічній лікарні №1 м. Донецька відкрилося відділення гемодіалізу з шістьма апаратами "штучної нирки".

Як повідомили УНІАН в управлінні по зв`язках з громадськістю міськради, відкриття відділення і закупівля необхідної апаратури було профінансоване з міського бюджету. Вартість кожного з шести апаратів гемодіалізу становить 350 тис. гривень.

Відділення урочисто відкрили міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО і заступник голови облдержадміністрації Олена ПЕТРЯЄВА.

Як зазначив на відкритті О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, "нове відділення дасть змогу організувати необхідну медичну допомогу хворим на ниркову недостатність". "Я вдячний міському управлінню охорони здоров`я, облдержадміністрації за допомогу у відкритті нового відділення", - зазначив мер міста.

Він також акцентував на тому, що робота відділення дозволяє надалі придбати і встановити ще шість апаратів гемодіалізу.