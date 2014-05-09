У Львові урочистості з нагоди 9 травня проходять спокійно

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Незважаючи на анонсовані владою та представниками окремих політичних сил можливі провокації та сутички у Львові, з 8.00 до місць поховань радянських воїнів біля Монументу Слави, на Марсове поле і на Пагорб Слави приходили десятки ветеранів. Серед них була велика кількість львів'ян, що поклали квіти до могил загиблих воїнів.

Всі місця проведення масових заходів, перед їх початком були обстежені вибухотехніками і кінологами обласного управління міліції з метою перевірки на вибухові пристрої та інші підозрілі предмети.

Також у місцях покладання квітів та масового скупчення людей перебували працівники медичної служби ДСНС, близько 300 бійців Народної самооборони, також до охорони громадського порядку у Львові було задіяно близько 1,5 тисячі співробітників міліції.

О 13.00 на Пагорб Слави прийшов голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Каленюк, який напередодні заявляв, що має намір розгорнути прапор перемоги, що могло спровокувати конфлікт. Однак після покладання квітів він заявив представникам ЗМІ, що розгортати прапор не буде, щоб запобігти можливі конфлікти.

Урочисті заходи у Львові та в райцентрах області вже завершилися, але до Вічного вогню на Пагорбі Слави та братських могил продовжують приходити люди. У багатьох з них на одязі прикріплені георгіївські стрічки, проте ніхто зриває з них ці стрічки, як це відбувалося в попередні роки під час святкування 9 травня.

Як заявив начальник ГУ МВС України у Львівській області Дмитро Загарія, всі святкові заходи у Львові та області пройшли спокійно, без порушень громадського порядку, ситуація в регіоні стабільна та контрольована.