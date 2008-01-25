У Києві поставлять пам`ятник Висоцькому

Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація ініціює встановлення на території району пам’ятного знаку артисту Володимиру Висоцькому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Шевченківської РДА.

В повідомленні зазначається, що ідея встановлення цього пам’ятника належить голові району Віктору ПИЛИПИШИНУ.

Керівництво району зазначає, що за багато років столиця так і не спромоглася гідно вшанувати пам’ять всенародного улюбленця, незважаючи на те, що історичне коріння Висоцьких знаходиться в Україні. Його особиста доля та доля його сім’ї тісно пов’язана з Києвом та з Шевченківським районом.

В столиці тоді ще радянської України у різні часи по вул. Воровського, Чеховському провулку та вул. І. Франка проживали дідусь та бабуся В.Висоцького, його дядько Олексій. З Шевченківським районом пов’язана історія кохання юного В.Висоцького та акторки театру імені Лесі Українки Ізольди Жукової, яка стала його першою дружиною, зазначає прес-служба району.

Пам’ятник В.Висоцькому пропонується встановити в місці, пов’язаному з життям поета, наприклад, в сквері на Львівській площі. Найближчим часом буде проведено конкурс на кращий проект майбутнього монументу.

„Ми закликаємо діячів культури, науковців, скульпторів, архітекторів, представників ЗМІ, державних діячів, всіх киян для кого є близькою творча спадщина В.Висоцького не залишитись байдужими і підтримати цей благородний задум”, – сказав В.ПИЛИПИШИН

*** В.Висоцькому 25 січня мало виповнитись 70 років.