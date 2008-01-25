Погода на вихідні

Завтра в Україні хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 5-8° морозу, вдень 2-4° морозу.

Як повідомили УНІАН у в Укргідрометцентрі, 27 січня в Україні пройде сніг, мокрий сніг, у південній частині дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини (вночі в Криму, вдень у західних областях невеликий сніг). Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат, в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах до 6° морозу, вдень у південній частині до 6° тепла).

28 січня невеликий сніг (вночі в Криму помірні опади). Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 0-5° морозу (вночі на півночі Лівобережжя до 8° морозу, вдень у південній частині та на Закарпатті місцями 1-3° тепла); в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу. На дорогах ожеледиця.

29-30 січня в Україні без істотних опадів. Температура у східній половині вночі 7-13° морозу, вдень 0-6° морозу; на решті території вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла (30 січня в західних областях температура дещо підвищиться).

31 січня в західній половині з поступовим поширенням до 4 лютого на всю територію України опади та підвищення температури вночі до 0-6° морозу, на півдні до 3° морозу - 3° тепла, вдень до 0-5° тепла, на крайньому півдні до 4-9° тепла (лише 31 січня у східній половині переважно без опадів, температура істотно не зміниться).

Завтра у Київській області буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

27-28 січня у столичній області хмарно з проясненнями. 27 січня сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини; вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-20 м/с (вдень місцями); температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. 28 січня невеликий сніг; вітер північний, 7-12 м/с; температура впродовж доби 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця.

29-30 січня без істотних опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

Завтра у Києві збережеться хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

27-28 січня у столиці хмарно з проясненнями. 27 січня сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини; вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-20 м/с; температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.

28 січня невеликий сніг; вітер північний, 7-12 м/с; температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу. На дорогах ожеледиця.

29-30 січня у Києві без істотних опадів. Температура вночі 3-6° морозу, вдень від 2° морозу до 1° тепла.