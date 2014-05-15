Тіла ще двох загиблих витягнуто з-під завалів будинку в Миколаєві
16:32, 15 травня 2014Суспільство
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Імовірно, рятувальники дістали труп однієї з дівчат. Друге тіло наразі оглядають експерти.
У Миколаєві співробітники продовжують витягувати з-під завалів будинку в Миколаєві тіла загиблих / Фото: © UNIAN
У Миколаєві співробітники продовжують витягувати з-під завалів будинку тіла загиблих, повідомляє видання "Новости-N".
Згідно з інформацією, тіло однієї з жертв вибуху було виявлено на першому поверсі будівлі. Імовірно, тіло належить одній з дівчат, про яких співробітники ДСНС заявляли раніше.
Впізнання другого тіла триває в даний момент.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні рятувальники витягли з-під завалів будинку в Миколаєві тіло ще одного загиблого.
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