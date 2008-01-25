Порошенко хоче спустити гривню з валютного повідця

Голова Наглядової ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що Україна має відмовитися від прив`язки до іноземних валют.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів в Давосі, П.ПОРОШЕНКО, зокрема, зазначив, що Україна має поступово відходити від забезпечення стабільності національної валюти за допомогою прив`язки до іноземної валюти.

Причому П.ПОРОШЕНКО впевнений, що не має значення, про яку валюту йдеться - долари чи євро. На його думку, Україна має досягати стабільності своєї валюти за допомогою механізму стабільності цін.

“Тоді ми будемо переконані, що ціни в країні будуть стабільними, і монетарна політика Національного банку буде спрямована на те, щоб тримати низький показник інфляції. Я думаю, це буде перехід до так званого таргетування інфляція”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Разом з тим він зазначив, що здійснити такий перехід не дуже просто. І відразу зробити такий перехід неможливо. Це пов`язано з тим, що в Україні практично відсутній фондовий ринок; законодавство сьогодні заважає розвитку роботи страхового ринку, що ускладнює вилучення у населення “довгих грошей”, які через механізм страхових і пенсійних реформ будуть зв`язані і не здійснюватимуть тиск на споживання.

П.ПОРОШЕНКО звернув увагу, що сьогодні на форумі Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв провести комплекс антиінфляційних заходів. Вони, за словами голови Наглядової ради НБУ, передбачатимуть проведення парламентських слухань, проведення реформ у податковій, страховій, пенсійній сфері, заходи щодо розвитку фондового ринку. І лише після цього можуть відбутися відповідні зміни в концепції монетарної політики, вважає П.ПОРОШЕНКО.

“НБУ сьогодні найбільш готовий до проведення подібних заходів”, - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що Нацбанк давно вже не купує долари. Весь 2007 рік купувалися євро, швейцарські франки, англійські фунти. Це дозволило збільшити валютно-резервний запас на курсовій різниці, що становила практично 200 млн. доларів, повідомив він.

Водночас П.ПОРОШЕНКО зазначив, що Нацбанк не обіцяв утримувати інфляцію на 10% рівні.

«Нацбанк прокоментував, що якщо реформи не будуть проведені, то, за прогнозами Володимира СТЕЛЬМАХА (голова НБУ - УНІАН), інфляція буде 15%. При цьому він не говорив, що ключову роль тут виконують виплати по Ощадбанку. Я впевнений, що це не так», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він повідомив, що Нацбанк за 20 днів викупив 3 млрд. грн., тоді як населенню було роздано тільки 2 млрд. грн. П.ПОРОШЕНКО також зазначив, що інші показники свідчать, що 6 млрд. грн., заплановані на виплати по Ощадбанку, не є критичними для збільшення інфляції.