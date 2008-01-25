Робоча група СОТ дійшла висновку, що Україну можна приймати

Робоча група зі вступу України до Світової організації торгівлі сьогодні на засіданні в Женеві затвердила звіт України щодо вступу до СОТ.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, який брав участь у засіданні групи.

«Звіт затверджено зі всіма додатками», - повідомив заступник міністра і зазначив, що питання про вступ України до СОТ очікується розглянути на засіданні Генеральної ради СОТ, яке відбудеться 5-6 лютого.

Таким чином, Робоча група підтвердила, що Україна виконала всі вимоги, необхідні для вступу до цієї міжнародної торгової організації.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна врегулювала з Європейським Союзом питання використання експортних мит, яке було останньою перешкодою на шляху вступу України до СОТ.

Як заявляв В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, домовленості, досягнуті з ЄС з цього питання, не виходять за рамки правил СОТ.

«Та домовленість, що досягнута, вона так чи інакше залишилася в контексті правил СОТ. Первинний варіант, запропонований ЄС, виходив з контексту правил СОТ. Я можу сказати, що якщо нас приймуть до СОТ 5-6 лютого, то ступінь досягнутого компромісу адекватний поставленій меті… Відмінність тієї пропозиції, яка ми спочатку одержали від ЄС, і сьогоднішнього узгодженого варіанту настільки кардинальна, що варто було згаяти час, щоб за це поборотися», - заявив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що домовленість з ЄС за експортними митами не дозволить надалі поставити Україну в якесь невигідне положення в рамках СОТ, небезпека щодо чого існувала за умови ухвалення первинних пропозицій ЄС.

Процес вступу до СОТ Україна розпочала в 1993 році.