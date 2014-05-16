На Львівщині через зливи склалася надзвичайна ситуація

На Львівщині внаслідок сильних опадів 14–16 травня склалася надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам голова Львівської ОДА Ірина Сех.

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«Через негоду маємо на Львівщині надзвичайну ситуацію місцевого рівня, але не виключено, що може бути й регіональний рівень», - зазначила вона.

Сех поінформувала, що в області частково підтоплено 42 населених пункти, 1,533 тис. житлових будинки, 1,2 тис. підвалів, 789 присадибних ділянок. Без електропостачання залишаються 76 населених пунктів.

Пошкоджено вісім автодоріг, підмито п’ять опор автомобільних мостів, повністю відсутні доїзди до двох населених пунктів та частково – до трьох. Окрім того, у 13 населених пунктах було припинено газопостачання. Припинено рух потягів на ділянці Самбір-Дрогобич.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 16-17 травня у Карпатах та на Прикарпатті дощова погода збережеться. Можливі грози та град, а особлива небезпека у денні години. 18 травня прогнозується ослаблення опадів, але вже з 19 по 21 травня – знову погіршення погодніх умов - очікуються сильні дощі.

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Як повідомляв УНІАН, через сильні опади на території Львівської області протягом 14-16 травня, що супроводжувалися поривами вітру до 20 м/с сталось підняття рівнів води на річках басейну Дністра, підтоплено будинки і земельні ділянки, пошкоджено та перекрито газопроводи в трьох районах області.

Львівська залізниця скасувала два приміські поїзди і змінила маршрут курсування поїзда сполученням Київ - Трускавець через розмив полотна на перегоні Дрогобич-Дубляни Самбірські, який виник унаслідок підвищення рівня води біля залізничної колії уздовж річки Бистриця і прориву дамби малої гідроелектростанції.