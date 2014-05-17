У двох районах Одеської області очікується підтоплення - ДСНС
00:27, 17 травня 2014Суспільство
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В Одеській області очікується підтоплення населених пунктів двох районів.
Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, йдеться про населені пункти Бєляєвського та Білгород-Дністровського районів.
«Доводимо до відома населення інформацію Державного агентства водних ресурсів України від 16 травня про проходження високого дощового паводку у басейні Дністра. Спостерігається збільшення скидних витрат через Дністровську ГЕС, у зв`язку з чим є ймовірність виникнення підтоплень територій населених пунктів Бєляєвського та Білгород-Дністровського районів», - повідомили у відділі зв`язків.
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