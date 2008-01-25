У пограбуванні храму звинувачуються учні духовного училища

Оперативники Чернігівського міськвідділу міліції після півторамісячних розшуків встановили особи зловмисників, які викрали з храму Святих Великомучеників Михайла і Федора подаровані Канадською місією культові предмети.

Про це повідомили у Центрі громадських зв`язків УМВС в області.

Підозрювані - двоє учнів Чернігівського духовного училища. Хлопці вважали, що їх як учнів духовного закладу у скоєнні злочину ніхто не запідозрить, зазначили правоохоронці

7 грудня минулого року хлопці зайшли до церкви Михайла і Федора, коли там була лише прибиральниця. Коли жінка відволіклась, зловмисники прихопили з собою чашу, дискос, хрестицю та інші ритуальні предмети.

Вони виїхали в один із районів області і за 500 грн. продали викрадене настоятелю церкви (справжня вартість предметів оцінюється в 2 тис. дол.).

Молоді люди перебувають на випускному курсі духовного училища. Стосовно них порушена кримінальна справа за ст. 185 ч.3 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.