На Львівщині тимчасово обмежено рух на ділянці «Львів-Самбір-Ужгород»

У Самбірському районі Львівської області через повені тимчасово обмежено рух транспортних засобів на ділянці дороги Н-13 "Львів-Самбір-Ужгород" між населеними пунктами Калинів і Луки.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України. На місці події працюють наряди Державтоінспекції, які допомагають учасникам дорожнього руху та здійснюють регулювальні дії. Організовано об’їзд за маршрутом: Луки-Загір’я-Нижнє-Береги-Бабина. Читайте такожНа Львівщині з підтоплених територій евакуйовано майже 800 осіб ДАІ закликає автомобілістів, за можливості, тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку.

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