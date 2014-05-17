На Львівщині тимчасово обмежено рух на ділянці «Львів-Самбір-Ужгород»
13:33, 17 травня 2014Суспільство
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У Самбірському районі Львівської області через повені тимчасово обмежено рух транспортних засобів на ділянці дороги Н-13 "Львів-Самбір-Ужгород" між населеними пунктами Калинів і Луки.
Рух на ділянці "Львів-Самбір-Ужгород" обмежено / vinnitsaok.com.ua
Про це повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.
На місці події працюють наряди Державтоінспекції, які допомагають учасникам дорожнього руху та здійснюють регулювальні дії.
Організовано об’їзд за маршрутом: Луки-Загір’я-Нижнє-Береги-Бабина.
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ДАІ закликає автомобілістів, за можливості, тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку.
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