У Чернівецькій області повінь зруйнувала міст

13:44, 17 травня 2014
Суспільство
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Рівень води піднявся на 3,5 метра  

В Черновицкой области паводком разрушен мост / Фото УНИАН

В Чернівецькій області внаслідок сильних злив 16 травня вийшла з берегів річка Прут. Рівень води піднявся на 3,5 метра, пошкодивши автошляхи та знищивши міст у селі Маршинці Новоселицького району.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області, на даній ділянці дороги тимчасово закрито рух транспортних засобів та встановлено відповідні дорожні знаки.

Водночас в Новоселицькому районному відділі УДСНС у Чернівецькій області запевняють, що ситуаціє не є критичною. Рятувальники моніторять ситуацію кожні півгодини й очікують на спад рівня води. За їх словами, в селі Маршинці рівень води в річці Прут піднявся найбільше.

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Крім того, як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, до 18 травня в річці Дністер на ділянці Галич–Заліщики очікується продовження підйому рівнів води на 2,5 – 3,5 м.

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18 травня на річці Дністер поблизу міста Заліщики Тернопільської області очікується проходження максимального рівня води із значенням 780-830 сантиметрів над нулем поста. Ймовірне затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, часткове затоплення окремих населених прирічкових пунктів сіл Кострижівка, Василів, Митків, Мосорівка, Дорошівці, Брідок, Самушино, Онут, Перебиківці Чернівецької області.

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