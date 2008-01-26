Ющенко: 10 українських компаній можуть вийти на Нью-Йоркський фондовий ринок

У 2008 році 10 українських компаній можуть вийти на Нью-Йоркський фондовий ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на традиційному українському бізнес-ланчі у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

В.ЮЩЕНКО при цьому послався на зустріч з директором Нью-Йоркської фондової біржі (New York Stock Exchange, NYSE).

«Очевидно, в 2008 році вперше Україна може вивести в лістинг Нью-Йоркської фондової біржі біля десятка національних підприємств», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також наголосив, що Україна сьогодні зацікавлена в розвитку власного фондового ринку. Він підкреслив, що в Україні для цього є всі можливості як економічні, так і політичні, а також макроекономічні показники.