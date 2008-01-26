Тимошенко: реформа медицини і страхування ”перебуває в роботі”

Президент Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру "Макс-велл" Кенет АЛІБЕК презентував прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО проект компанії "Макс-велл" з організації доступної медицини і збільшення тривалості життя українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, презентація відбулася 24 січня під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з вітчизняними і іноземними інвесторами.

Також президент "Макс-велл" обговорив з Ю.ТИМОШЕНКО плани уряду із забезпечення ліками тих жителів України, які не мають коштів для придбання медичних препаратів, і реалізації програми надання пільг з медичному страхування для звичайних громадян. К.АЛІБЕК наголосив, що необхідна принципова реформа медичної сфери в Україні, спрямована на малозабезпечені верстви населення, які потребують медичної допомоги і лікарських препаратів.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що реформа української медицини і страхування в даний момент перебуває в роботі, і для її реалізації буде залучено кращих українських і зарубіжних фахівців.

Президент "Макс-велл" публічно заявив про готовність компанії взяти участь у розробці даної реформи і відповідного законодавства.

В особистій розмові К.АЛІБЕКА з Ю.ТИМОШЕНКО було досягнуто домовленості про зустріч президента "Макс-велл" з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ вже наступного тижня для реалізації поставлених цілей.

На зустрічі з інвесторами були присутні також і представники посольства США в Україні, які запевнили доктора АЛІБЕКА у своїй підтримці і допомозі.