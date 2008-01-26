На Львівщині скоєно 52 навмисних вбивства за рік

Минулого року на Львівщині було скоєно 52 навмисних вбивства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

За 12 місяців 2007 року за результатами перевірок додержання законів щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокурори Львівщини порушили 676 кримінальних справ, з яких 486 – направлено до суду. Задоволено понад 3 тис. 193 прокурорських протести на незаконні акти та дії посадовців різного рівня.

На усунення порушень прокурори внесли 6 тис. 407 подань і приписів. За результатами розгляду цих документів, реагування до різних видів відповідальності притягнуто 6 тис. 861 посадову особу, відшкодовано майже 159 млн. грн. збитків.

Слідчі органи прокуратури Львівщини у 2007 році направили до суду 859 кримінальних справ, з них 52 кримінальних справи за фактами скоєння навмисних вбивств, 310 кримінальних справ за фактами зловживань та перевищення службових повноважень, 52 кримінальних справи - про злочини з ознаками корупційних діянь, 51 - за фактами хабарництва. Водночас завдяки професійній діяльності слідчих прокуратури вдалося відшкодувати понад 4 млн. 767 тис. грн. завданих злочинами збитків.

Крім того, минулого року прокурорами було скасовано 495 незаконних постанов про відмову у порушенні кримінальної справи з одночасним її порушенням, а, отже, саме завдяки прокурорському нагляду ці злочини не було приховано і по них порушені провадження з метою виявлення злочинців і притягнення їх до відповідальності.