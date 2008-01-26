Голова правління Ощадбанку: якщо 20 млрд. виплатити за 6 місяців - всі збожеволіють

У результаті погашення знецінених вкладів Ощадбанку СРСР ціни можуть зрости лише на 0,4%, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (26 січня – 1 лютого) голова правління Ощадбанку Анатолій ГУЛЕЙ.

«Ви знаєте, що таке 20 млрд. грн. у бюджеті нашої країни? У нас витрати бюджету - 267 млрд., ВВП - 800 млрд. А зараз зверніть увагу: у тіні перебуває 45% економіки. Тепер поволі перемножуємо одне на інше і одержуємо, що 20 млрд. грн. виплачених вкладів практично ні на що не впливають», - сказав А.ГУЛЕЙ.

При цьому він додав, що для цього необхідно дотримуватись графіка виплат. «Ось якщо 20 млрд. грн. виплатити за шість місяців, тоді, звісно, всі збожеволіють. Але при виплатах за затвердженим графіком буде 0,4%. Перший графік, на 6 млрд., у нас узгоджено», - сказав голова правління Ощадбанку.

За його словами, згідно з цим графіком щомісячно передбачено компенсувати по 1 млрд. грн.

Як відзначив А.ГУЛЕЙ, відповідними розрахунками займалася група в Міністерстві фінансів. «Саме там з`явилася цифра - від 0,2% до 0,5%. Ми взяли песимістичний прогноз вище середнього - 0,4%. Це - очікуване, за умови, що графік виплат не порушуватиметься», - додав він.