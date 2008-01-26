Міліціонер, який вистрелив у свого колегу, наклав на себе руки

У Житомирській області прокуратура порушила кримінальну справу за фактом необережного вбивства міліціонером свого колеги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, "прокуратура Бердичева 25 січня за матеріалами дослідчої перевірки порушила кримінальну справу за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Обставини необережного вбивства з’ясує слідство".

За словами заступника прокурора області Володимира КОБЕРНЮКА, 24 січня пізно ввечері у приміщенні Бердичівського міжрайонного суду міліціонер спеціальної роти судової міліції “Грифон” внаслідок необережного поводження з табельною зброєю здійснив постріл, влучивши у молодшого сержанта міліції, який не перебував на той час на чергуванні.

При цьому В.КОБЕРНЮК уточнив, що згаданий правоохоронець вистрелив у колегу, перебуваючи на службі з охорони приміщення суду.

За словами В.КОБЕРНЮКА, молодший сержант міліції отримав вогнепальне поранення в районі серця. Поранення виявилося важким, міліціонер помер під час перевезення його автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні.

"Очевидно, будучи шокованим від такої трагічної розв’язки події, через кілька хвилин після трагедії міліціонер, що необережно вистрілив у колегу, наклав на себе руки, вистріливши з табельного пістолета собі у скроню, від чого помер на місці", - сказав заступник прокурора області.