Прокуратура не знайшла самогубців у донецькій колонії

Прокуратура Донецької області заперечує факт спроби здійснення групового самогубства ув’язненими однієї з виправних колоній області. “В ході перевірки фактів суїциду або спроб самогубства виявлено не було”, - йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, пише Остров.

«В результаті опитування ув’язнених працівниками прокуратури були одержані скарги на незадовільне медичне обслуговування і санітарний стан деяких приміщень міжобласної лікарні для осіб, що відбувають покарання.

Ніяких інших скарг з боку засуджених з питань матеріально-технічного забезпечення, режимних вимог і порушення Конституційних прав з боку адміністрації ІТК № 124 не надходило».

24 січня 2008 року в мережі Інтернет з`явилася інформація про те, що в міжобласній лікарні на території Донецької виправної колонії № 124 була здійснена спроба групового самогубства ув’язнених.

25 січня 2008 року прокуратурою Донецької області була організована перевірка даної інформації.