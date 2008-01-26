У Санкт-Петербурзі помер відомий актор Ігор Дмітрієв
18:35, 26 січня 2008Суспільство
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Актору було 80 років
|Ігор Дмітрієв. Фото з сайту Театру комедії імені Акімова
29 травня 2007 року народному артистові Росії І.ДМІТРІЄВУ виповнилося 80 років. Він був академіком Національної академії кінематографічних мистецтв і наук Росії, член Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів Росії, Англійського клубу, Світового клубу петербуржців.
Кінокар`єра І.ДМІТРІЄВА почалася ще під час Великої Вітчизняної війни, але відомим він став після ролі в «Тихому Доні» Герасимова. Він зіграв 150 ролей у театрі і 70 - у кіно.
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