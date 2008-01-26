На шахті ім. Засядька запровадять експеримент

Упродовж 2008 року Міністерство вугільної промисловості має вивчити проблему переходу на погодинну оплату праці шахтарів та проведе з цього приводу експеримент на шахті імені Засядька.

Про це під час прес-конференції у Луганську, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, повідомив міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

За його словами, питання є непростим, оскільки навіть при існуючій системі оплати праці на сьогодні галузь потребує додатково 2 млрд. 800 млн. грн. у зв’язку з введенням з 1 січня мінімальної оплати праці у розмірі 515 грн.