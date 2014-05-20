У Житомирській області понад 20 осіб отруїлися в кафе

Як кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області. по допомогу до медиків звернулися 22 людини.

Постраждалі наразі перебувають в Андрушівській центральній районній лікарні з харчовим отруєнням. Медики надають хворим необхідну допомогу.

Причини захворювання встановлюються фахівцями.

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"Причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування в кафе, яке знаходиться у районному центрі. 17 травня в даному закладі проводились похоронний обід та весілля. Загальна кількість присутніх у кафе складала більше 100 чоловік",- йдеться у повідомленні.

Наразі стан хворих задовільний.

Представниками обласної СЕС проведені обстеження для встановлення причин отруєння. За результатами попередніх аналізів у продуктах харчування виявлено наявність кишкового збудника (сальмонели).

Прокуратура Андрушівського району розпочала здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Водночас, за даними прокуратури, кількість постраждалих склала 24 особи.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області, "встановлено, що після святкування весілля в одному з приватних кафе Андрушівки, у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я, до лікувальних закладів області вже госпіталізовано 24 особи з вираженими ознаками харчового отруєння".

Наразі триває досудове розслідування, під час якого призначено проведення усіх необхідних експертиз.