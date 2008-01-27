Київ відкрив центр допомоги «Місто щасливих дітей»

Сьогодні у Києві відкрився центр допомоги дітям, позбавлених батьківської опіки, «Місто щасливих дітей» (вул. Порика, 13б).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, урочисте відкриття відбулося за участю першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА, директора ЮНІСЕФ Джеремі ХАРТЛІ та начальника служби КМДА у справах дітей Миколи КУЛЕБИ.

За словами Д.БАССА, основними завданнями центру, який одночасно може прийняти 21 дитину віком від 2 до 18 років, є комплексна соціально-психологічна реабілітація, організація навчання дітей, позбавлених батьківської опіки, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля та оздоровлення, а також системна робота з батьками з метою створення сприятливих умов для повернення дитини у родину.

Як зазначив М.КУЛЕБА, практика влаштування безпритульних дітей до притулків або лікарень не зорієнтована на саму дитину, її потреби та інтереси. Так, до притулку для неповнолітніх влаштовуються і діти, які тривалий час жили на вулиці, мають асоціальні звички, а також ті, яких було вилучено з сім’ї внаслідок смерті батьків, чи загублені діти. Окрім того, зазвичай не враховується їхній вік. Крім того, притулки приймають 100 і більше дітей, що унеможливлює надання їм достатньої кількості уваги.

Що ж стосується центру, то, як наголосив М.КУЛЕБА, тут для дітей, які внаслідок певних обставин опинилися на вулиці, буде створено сімейний затишок, якого немає у притулках.

За даними служби КМДА у справах дітей, на обліку в Києві перебувають 503 дитини, батьки яких не забезпечують елементарних умов для їхнього утримання, розвитку і виховання. Це діти, які мають асоціальне оточення, потерпають від жорстокого поводження, часто змушені самі шукати собі їжу, одяг, притулок. Протягом 2007 року 117 дітей було вилучено з асоціальних сімей, де існувала загроза їхньому здоров’ю або життю.

За даними КМДА, щороку у столиці стають сиротами близько 600 дітей, а станом на 1 січня 2008 року на обліку перебуває 2 тис. 770 дітей зазначеної категорії. Протягом минулого року у столичних притулках перебувало 864 дитини, 35% з них – кияни, 65% - жителі інших регіонів України.