243 населені пункти України залишилися без світла

Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (шквалисті пориви вітру, опади у вигляді мокрого снігу та дощу) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач в 9 областях України сталося знеструмлення 243 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у Рівненській області знеструмлено 51 населений пункт, в Івано-Франківській - 51, у Львівській - 39, у Хмельницькій - 33, у Чернівецькій - 29, у Волинській - 18, у Вінницькій - 11, у Житомирській – 8 та у Київській - 3.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.