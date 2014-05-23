Український фільм отримав Гран-прі паралельної конкурсної програми Канн

Його фільм "Плем'я" взяв три нагороди: гран-прі, приз фундації Ган і приз "Відкриття".

Про це повідомляє власний кореспондент LB.ua.

Дебютний фільм Слабошпицького "Плем'я" - єдиний український фільм, який бере участь у конкурсних програмах в цьому році в Каннах.

Читайте такожУкраїнський павільйон в Каннах довелося розширити через наплив глядачів"Плем'я" знято мовою жестів і йде без субтитрів і голосових коментарів. За сюжетом, молодий хлопець приїжджає вчитися в інтернат для тих, хто погано чує, збирає угрупування під назвою "Плем'я" і закохується в дівчину.

Попередня дата виходу фільму в український прокат - 11 вересня 2014 року.

"Плем'я" також претендує на нагороду за кращий дебют. Володар призу "Золота камера" стане відомий на церемонії закриття фестивалю, 24 травня.