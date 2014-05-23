Древній Київ кличе на грандіозне святкування дня столиці

У Древньому Києві в «Парку Київська Русь» святкування дня столиці України ознаменується одразу двома видовищними заходами.

31 травня – 1 червня кращі бійці зберуться тут на Чемпіонат України з середньовічного історичного бою «Зов Героїв». Витязі із Києва, Харкова, Львова, Одеси, Донецька, Луганська, Луцька, Житомира, Рівного, Дніпропетровська, Запоріжжя вийдуть на ратне поле, аби довести, що гідні слави своїх далеких предків. Серед учасників будуть бійці, які захищатимуть честь нашої держави на світовому чемпіонаті світу з історичного бою у Хорватії.

Гості Древнього Києва побачать повноконтактні бої із застосуванням наступальної та захисної зброї, характерної для Середньовіччя. Лицарі битимуться в обладунках, вага яких перевищує 30 кг. Вони продемонструють майстерність володіння зброєю у безкомпромісних поєдинках, боях 5 на 5 воїнів та 21 на 21 боєць. Видовищною буде масова битва – «стінка» на «стінку», під час якої буде застосовано стародавню метальну зброю требуше. Увечері – яскраве шоу.

До того ж 31 травня та 1 червня Древній Київ кличе на Міжнародний фестиваль «Парад культур», в якому візьмуть участь представники Аргентини, Афганістану, Бразилії, Греції, Грузії, Індії, Індонезії, Кореї, Литви, Молдови, Мексики, Германії, Польщі, Румунії, Сирії, Фінляндії, Японії, країн Африканського союзу та інших країн.

«Парад культур» відкриється 31 травня на Оболонській набережній «Парадом казок». Це барвистий костюмований карнавал історії та легенд різних країн, в якому візьме участь і делегація Древнього Києва з князем та княгинею, витязями та городянами.

Свято продовжиться 1 червня у Древньому Києві в «Парку Київська Русь». Тут делегації різних країн представлять гостям фестивалю страви національних кухонь. В одному місці – на ярмарку майстрів – можна буде купити сувеніри з усіх куточків світу чи навчитися на майстер-класах виготовляти щось власноруч. Увечері – яскравий концерт за участю творчих колективів з України та ще 23 країн світу.

Древній Київ у «Парку Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району Київської області.

Дістатися можна маршрутками від станції метро Видубичі або власним транспортом.

Початок програми о 13.30.

Ціна вхідного квитка 31 травня – 100 грн, 1 червня – 120 грн, для пенсіонерів діють знижки, діти шкільного віку – 30 грн, дошкільники безкоштовно.

Для журналістів у суботу, 31 травня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com