Під Рівним попрощалися з військовими, загиблими під Волновахою

На полігоні під Рівним попрощалися із військовими, загиблими під Волновахою.

Труни з тілами 17 військових з 51-ї Володимир-Волинської бригади доставили до Рівного двома військово-транспортними літаками, повідомляє Радіо Свобода.

У прощальній церемонії на Тучинському полігоні взяли участь тисячі військових і почесна варта зі Львова. Сюди прибули представники громадських організацій і влади з населених пунктів, звідки родом загиблі.

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Перед початком церемонії солдати та рідні загиблих висловили претензії до військового керівництва з приводу організації призову, навчання військовій справі й забезпечення засобами захисту.

Над трунами загиблих провели молебень, після чого їх у супроводі рідних та представників влади повезли додому на поховання. Їх супроводжували вигуками «Героям Слава!».

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У ніч з 21 на 22 травня під містом Волноваха на Донеччині бойовики обстріляли блокпост українських силовиків. Загинули 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади.