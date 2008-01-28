Тимошенко має намір ліквідувати всіх посередників у газових відносинах з Росією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, що всі посередники в газових відносинах між Україною і Росією мають бути ліквідовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу після зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Моя позиція абсолютно незмінна: Україні не потрібні для контрактів на постачання газу з Туркменістану, Узбекистану, Казахстану жодні тіньові посередники. Наявність таких посередників є ознакою певних корупційних дій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що арешти, які відбулися останнім часом (мається на увазі Семен МОГИЛЕВИЧ), є свідоцтвом того, що світова громадськість також спостерігає за ситуацією в газових відносинах України і Росії і не допускає розвитку будь-яких тіньових моделей, зокрема й у країнах Європейського Союзу.

«Всі тіньові посередники будуть ліквідовані», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО і повідомила, що під час сьогоднішньої розмови з Ж.БАРРОЗУ вона порушила питання енергобезпеки, енергетичної диверсифікації, енергетичної незалежності як України, так і ЄС.

«Я думаю, що виходом з цієї досить складної ситуації буде розвиток нових транскаспійських, трансчорноморських енергетичних шляхів, які дадуть і Україні, і багатьом країнам ЄС надію на диверсифікацію і зміцнення енергетичної безпеки», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що з боку ЄС демонструється підтримка в цьому напрямі.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.