Мер Миколаєва не розуміє, за що за ним підглядали та підслуховували

Міський голова Миколаєва Володимир ЧАЙКА заявляє, що його робочий кабінет прослуховувався.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час робочої наради у голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Учора і позавчора в мене в кабінеті виявили відео і аудіотехніку», – сказав В.ЧАЙКА.

Він також зазначив, що звернувся до прокуратури з проханням з’ясувати, яким чином була встановлена техніка для прослуховування.

За словами В.ЧАЙКИ, він не вчиняв жодних протизаконних дій, які могли б стати підставою для прослуховування.

Міський голова Миколаєва наголосив, що такі методи є недемократичними.