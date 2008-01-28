Мер Миколаєва не розуміє, за що за ним підглядали та підслуховували
14:51, 28 січня 2008Суспільство
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Він підтвердив наявність апаратури в кабінеті
|Володимир ЧАЙКА
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час робочої наради у голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.
«Учора і позавчора в мене в кабінеті виявили відео і аудіотехніку», – сказав В.ЧАЙКА.
Він також зазначив, що звернувся до прокуратури з проханням з’ясувати, яким чином була встановлена техніка для прослуховування.
За словами В.ЧАЙКИ, він не вчиняв жодних протизаконних дій, які могли б стати підставою для прослуховування.
Міський голова Миколаєва наголосив, що такі методи є недемократичними.
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