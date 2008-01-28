Світовий банк змінив прогноз інфляції в Україні з 9,6 до 13,8%

Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

При цьому Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ зазначив, що прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

Як пояснив представник СБ, прогнозований рівень інфляції підвищено у зв`язку зі збільшенням інфляційних очікувань і з урахуванням прийнятого на 2008 рік бюджету країни.

Представник Світового банку Мартін РАЙЗЕР, у свою чергу зазначив, що в прогнозі інфляції СБ врахував рівень виплат за знеціненими вкладами Ощадбанку СРСР.

За його словами, якщо реальні виплати будуть вищими за ті, що заплановані в бюджеті (8 млрд. грн.), Світовий банк перегляне свій прогноз щодо інфляції на 2008 рік.