Подробиці стрілянини у Броварах

Прокуратура Броварів вирішує питання про порушення кримінальної справи за фактом нападу на працівника правоохоронних органів у кабінеті начальника міського паспортного столу.

Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків УМВС України в Київській області Микола ЖУКОВИЧ, близько 12.00 патрульний автомобіль ДАІ зупинив для перевірки документів двох чоловіків. Надані ними документи викликали у правоохоронців підозру. Обох їх власників було доставлено спочатку до Броварського міськвідділу міліції, а потім – до міського паспортного столу для перевірки документів на справжність.

За словами М.ЖУКОВИЧА, затримані чоловіки та один співробітник ДАІ перебували у кабінеті начальника паспортного столу, коли один із затриманих вихопив із кобури міліціонера табельну зброю і вистрелив у правоохоронця, але не влучив. Працівник ДАІ перехопив руку нападника, однак той продовжував хаотично стріляти. Зловмисник поранив у ногу свого товариша, у груди – одного з відвідувачів, який також перебував у кабінеті начальника паспортного столу.

Крім того, одна з куль влучила у пахову артерію правопорушника, внаслідок чого він помер від утрати крові.

Обох поранених госпіталізували.

Особи затриманих наразі встановлюються.