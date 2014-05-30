З початку року українці усиновили понад 500 дітей, іноземці -172

15:39, 30 травня 2014
Суспільство
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За чотири місяці 2014 року громадянами України усиновлено 508 дітей, а іноземцями - 172 дитини.

дитина діти ребенок дети / ukurier.gov.ua, Олександр Лепетуха

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого президента з прав людини Людмила Волинець.

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За її словами, незважаючи на непросту ситуацію в державі, українці усиновлюють дітей.

Волинець також повідомила, що за цей період у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу влаштовано 356 дітей.

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