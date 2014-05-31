На Кіровоградщині попрощалися з двома загиблими під Слов'янськом пілотами

Як повідомляє сайт "Моя Олександрія", траурний захід розпочався о 9.00 на плацу військової частини №2269. Провести товаришів в останню путь зібрався особовий склад частини і близько півтисячі місцевих жителів.

Одному із загиблих - полковнику Сергію Бульдовичу, був 41 рік. Він обіймав посаду заступника командира з льотної підготовки. У нього залишилися дружина і син - студент Кіровоградської льотної академії.

Іншому - капітану Сергію Кравченко, старшому бортовому техніку та інструктору - 39 років. У нього залишилися дружина і двоє синів, молодший з яких народився в березні цього року. Кравченка поховали в Олександрії. Бульдович буде похований в Кіровограді сьогодні на Лелеківському кладовищі.

В Олександрії оголошено триденний траур. Проводиться збір коштів сім'ям загиблих та на лікування пораненого льотчика Олександра Макієнка.

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Нагадаємо, 29 травня під Слов'янськом Донецької області терористи обстріляли вертоліт МІ-8 військової частини № 2269. Загинули 12 військових, серед яких двоє членів екіпажу з Олександрії - Сергій Бульдович та Сергій Кравченко. Третій член екіпажу, олександрієць Макієнко, залишився живий, проте перебуває у тяжкому стані в одному з харківських госпіталів.

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