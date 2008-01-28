Невідома, одягнена медсестрою, взяла 4-денного малюка у матері і втікла

Сьогодні вдень з одеського пологового будинку викрадено новонародженого хлопчика.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Управління МВС в Одеській області, «встановлено, що невідома жінка, одягнена як медична сестра, узяла 4-денного малюка у 23-річної матері нібито для того, щоб зробити йому масаж. Проте непомітно вийшла з дитиною з установи і зникла в невідомому напрямі».

За фактом викрадання дитини порушено кримінальну справу. Міліція розшукує жінку у віці 25-30 років, зростом 165-170 см, середньої статури, смугляву, із слідами від віспин або прищів на обличчі, чорним волоссям нижче плечей і карими очима. Можливо, це циганка, яка говорить з молдавським акцентом, і представляється медпрацівником.