У Луганській області відбувся автопробіг за єдність України

31 травня у Сватові відбувся мітинг «Луганчани за єдину Україну», у якому взяли участь представники: Сватівського, Троїцького, Білокуракінського, Новопсковського, Марківського, Міловського та Старобільського районів Луганської області, а також представники Борівського району Харківської області.

Про це «Східному варіанту» повідомили організатори акції.

Як повідомляється, мітинг був частиною автопробігу «Луганчани за єдину Україну», який розпочався на межі Сватівського та Старобільського районів і закінчився на кордоні Куп'янського та Сватівського районів.

«Мітинг розпочався гімном України та молитвою за загиблих в АТО. Панахиду відслужили священики Української православної церкви МП та ієрей о. Дмитро з парафіянами Автокефальної православної церкви. Від кожної делегації виступили представники з промовами. Майже в кожному виступі звучали гасла: «За Єдину Україну», «Слава Україні!». Наприкінці мітингу під спів хору УАПЦ «Молитва за Україну» учасники розмістились у своїх авто, щоб дружнім сигналом фанфар відзначити єдність і всім разом продовжити автопробіг», - йдеться в повідомленні організаторів акції.