У Луганську терористи з автоматами і гранатометами оточили офіцерський гуртожиток - очевидець

Близько тридцяти "ЛНРівців", озброєних автоматичною зброєю і гранатометами, оточили будівлю офіцерського гуртожитку в Луганську.

Про це кореспондентові 0642.ua розповів місцевий житель.

«Два поверхи гуртожитку (перший і другий) займає підрозділ розвідки сухопутних військ, що підкоряється, наскільки я знаю, Генштабу. Ще на двох поверхах (третій і четвертий) знаходиться сімейний гуртожиток. Нещодавно звідти вивели жінок і дітей. Думаю, що бойовики штурмують військову частину в першу чергу заради зброї, бо цей підрозділ - технічний. Його основна функція - контроль за використанням радіочастот», - розповів наш співрозмовник.

За його словами, зараз будівлю оточили 25-30 озброєних людей. Вони вигукували образи на адресу військових.

Читайте такожВійськові назвали райони на Донбасі, повністю зачищені від сепаратистів «Військова частина ця прибула до Луганська з Чернігова років п'ять тому. Ми встигли непогано взнати цих людей, вони - з характером, і так просто не здадуться. Боюся, що бій неминучий. Навіть при тому, що допомоги військовим чекати нізвідки. А поруч житлові будинки. Бо ми всі дуже переживаємо. Та й людям, що живуть у гуртожитку, куди податися, якщо з РПГ потраплять у вікно третього або четвертого поверху або в стіну?» - каже він.