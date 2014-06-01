У Дніпропетровську школярка отруїла 13 однокласників

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області, учні були доставлені до лікарні з опіками ротової порожнини, стравоходу та шлунку.

Під час проведення перевірки співробітники Самарського райвідділу міліції Дніпропетровська встановили, що 30 травня о 12-й годині під наглядом викладачів учні знаходилися на прогулянці у лісосмузі, де вживали їжу та напої.

«Одна з учениць, на ґрунті давніх неприязних стосунків з однокласниками, розмішала в пляшці солодкого напою засіб для чищення каналізації та отриманою сумішшю пригостила однокласників»,- йдеться у повідомленні ВЗГ.

Читайте такожПсихічно хвора мати отруїла 9-річну доньку міцним алкоголемДана інформація внесена до ЄРДР з попередньою правовою класифікацією за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей).

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, у Дніпропетровську 30 травня до обласної клінічної лікарні з болями у животі та ротовій порожнині були госпіталізовані 13 учнів п’ятого класу загальноосвітньої школи №39, які після закінчення уроків разом з класним керівником відпочивали у парку та вживали прохолодні напої.