Міліція патрулює всі відділення Ощадбанку на Полтавщині

Міліція Полтавської області організувала патрулювання всіх 247 відділень Ощадбанку для забезпечення безпеки при отриманні компенсаційних виплат вкладниками Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник міліції громадської безпеки обласного управління МВС Віталій ХАН.

За його словами, в тих ощадкасах, де спостерігається найбільше скупчення вкладників, міліціонери чергують щодоби. Крім того, міліція має у своєму розпорядженні патрульні автомобілі, готові терміново приїхати на місце виклику до інших відділень Ощадбанку.

"У нас є домовленість із співробітниками Ощадбанку і прямий зв`язок для оперативного прибуття на місце події. Також міліція розробляє схему забезпечення безпеки працівників пошти, які доставлятимуть гроші за місцем проживання вкладників. В області розташовано 750 поштових відділень і всіх їх необхідно охопити", - заявив В.ХАН.

Як повідомляв УНІАН, компенсаційні виплати в Полтавській області вже одержали 10 тисяч вкладників з 25,514 тисяч громадян, які реєструються в касах Ощадбанку.